Матч Аталанта — Вильярреал отложили из-за снегопада в Бергамо

Старт поединка группового этапа Лиги чемпионов между Аталантой и Вильярреалом отложен на неопределенный срок.
Все дело из-за сильного снегопада, который обрушился на Бергамо. Поединок перенесли на девятое декабря.
Отметим, что в данном поединке решится судьба второго места в группе F. Аталанта занимает третье место, а Вильярреал идет на втором. Первое место досталось Манчестер Юнайтед.
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