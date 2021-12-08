Матч Аталанта — Вильярреал отложили из-за снегопада в Бергамо

Поединок состоится 9 декабря.

Старт поединка группового этапа Лиги чемпионов между Аталантой и Вильярреалом отложен на неопределенный срок.

Все дело из-за сильного снегопада, который обрушился на Бергамо. Поединок перенесли на девятое декабря.

Отметим, что в данном поединке решится судьба второго места в группе F. Аталанта занимает третье место, а Вильярреал идет на втором. Первое место досталось Манчестер Юнайтед.

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