Фанаты Динамо Киев и Бенфики устроили потасовку перед матчем

Противостояние между украинским и лиссабонским клубом началось далеко не на футбольном поле.

Незадолго до начала поединка шестого тура Лиги чемпионов УЕФА между лиссабонской Бенфикой и киевским Динамо, в окрестностях стадиона Да Луж в столице Португалии произошло столкновение между активными группами фанатов "орлов" и "бело-синих".

Группы в составе нескольких десятков человек с обеих сторон устроили потасовку с активным применением файеров и подручных предметов, в результате чего в эпизод пришлось вмешиваться полиции Португалии.

Силами органов правопорядка удалось восстановить безопасную для окружающих среду, а чуть позднее в фан-паблике киевского Динамо в социальной сети Facebook появилась видеозапись инцидента с пометкой, что "победу" в столкновении одержала украинская сторона.

Это произошло на контрасте с событиями самой игры, в которой лиссабонский клуб успешно оформил себе путевку в плей-офф главного клубного турнира Старого Света (2:0).

Бенфика — Динамо Киев 2:0 Видео голов и обзор матча

Динамо, в свою очередь, вновь не смогло распечатать ворота соперников, поэтому так и завершило еврокубковый сезон всего с одним набранным баллом и одним забитым мячом.