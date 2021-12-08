Динамо проиграло Бенфике в заключительном матче Лиги чемпионов

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Бенфика — Динамо 2:0
Голы: Яремчук, 16, Жилберто, 22.
Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Отаменди, Вертонген — Жилберто, Пицци (Эвертон, 59), Вайгль, Жоау Мариу (Таарабт, 73), Гримальдо — Рафа Силва (Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес , 82).
Динамо: Бущан — Тымчик, Забарный, Сирота, Миколенко — Сидорчук (Андриевский, 85), Шапаренко — Цыганков (Караваев, 79) , Буяльский, Вербич (Де Пена, 65) — Гармаш (Рамирес, 79) .
Предупреждения: Жилберто — Забарный, Вербич, Цыганков.