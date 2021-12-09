Бенфика — Динамо. Наши оценки

Football.ua оценивает действия игроков Динамо в заключительном матче группового этапа, в котором киевляне проиграли Бенфике.

Динамо вслед за Шахтером бесславно вылетело из Лиги чемпионов. У киевлян один забитый гол в шести матчах и один балл в турнирной таблице — четвертое место. В заключительном туре Мирча Луческу и компания отправились в Лиссабон на игру с местной Бенфикой, которая боролась за выход в плей-офф Лиги чемпионов. И, к слову, там и сыграет. Динамо же могло претендовать лишь на чуть свыше двух миллиона евро от УЕФА в случае победы. Но и обогатить клубный бюджет не получилось. Несмотря на поражение 0:2, ощущение от игры команды двоякие. Во втором тайме киевляне создали несколько хороших моментов, а еще при счете 0:0 Виктор Цыганков не попал в пустые ворота. КАК? Наверное и сам Виктор не знает.

Хочется уже поскорее забыть эту еврокубковую кампанию в исполнении Динамо. Однако давайте еще поговорим об игре с Бенфикой.

Football.ua оценивает действия игроков Динамо в матче в Лиссабоне по 10-балльной шкале.

Динамо Киев

Георгий Бущан — 5,0. Вратарь Динамо не спас в моменте с первым пропущенным голом — все же ближний угол считается "вратарским". Не выручил. А вот удар Жилберто казался и вовсе без шансов — тут к Бущану вопросов и вовсе нет. Во всех остальных эпизодах Георгий играл очень уверенно, отбив шесть ударов, которые пришлись в створ ворот. В эффектные спасения, наверное, стоит записать сейв голкипера после удара Яремчука в первой же атаке Бенфики.

Александр Тымчик — 4,5. Правый защитник активно шел в атаку и запомнился своими смелыми смещениями с мячом в полуфланг, постоянно пытался обострить игру Динамо на фланге и придавал атакам такую необходимую скорость. Однако у Александра были явные проблемы с эффективностью этих забегов. И речь здесь о качестве прострелов/навесов. Процент точности невысок. К тому же, с фланга Тымчика пришел и первый гол Бенфики. Однако правый защитник имел и свой шанс для взятия ворот, пробивая головой от земли с угла вратарской на 75-й минуте встречи.

Илья Забарный, Александр Сирота — 4,5. В первом голе Бенфики стоит также упрекнуть и Илью Забарного, с позиции которого, и пробивал Яремчук. Оба защитника провели неоднозначный матч. Были как позитивные моменты в плане выигранных дуэлей один в один, так и провальные. Вроде бы позиционно молодые защитники действовали четко и правильно, однако и моменты у ворот Бущана тоже были. Отметим из позитивного, что и Забарный, и Сирота провели неплохой матч в плане пассовой работы.

Виталий Миколенко — 5,0. Левый защитник немного реже подключался в атаку, нежели Тымчик. Но был полезнее в созидании. Давайте хотя бы вспомним его вертикальный пас, который вывел Буяльского один на один с голкипером, после чего последовал пас на пустые ворота Цыганкову. Просто идеальный пас выдал Миколенко. Во втором тайме левый защитник неплохо простреливал на все того же Буяльского, тот мог бить в одно касание, но решил пропустить на Цыганкова. Также Миколенко грубо не ошибался в работе на оборону, сыграв достаточно неплохой матч.

Сергей Сидорчук — 4,5. Капитан Динамо отыграл 86 минут, после чего его поменял Александр Андриевский. Нельзя сказать, что Сидорчук выдал некачественный матч. Однако робота с мячом под давлением оставляет большие вопросы — было несколько грубых обрезок в центре поля и у своей штрафной. Правда, Сидорчук уверенно чувствовал себя, когда команда шла в высокий прессинг, был неплох в отборе и в игре на опережение.

Николай Шапаренко — 6,0. Десятый номер, наверное, единственное светлое пятно в составе Динамо в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Шапаренко и в отчётном матче регулярно брал на себя и тащил мяч, хорошо работал с мячом под давлением, редко ошибался в передачах и пытался обострять. Особенно запомнился его диагональный заброс на Тымчика в штрафную площадь, когда правый защитник пробивал головой. Шапаренко был вездесущ в центре поля, выдал два ключевых паса и был игроком, от которого можно ждать обострения игры в любую секунду.

Виктор Цыганков, Беньямин Вербич — 3,0. И Цыганков, и Вербич — оба, похоже, антигерои в отчетном матче. Цыганков не забил убойный момент на 8-й минуте. Наверное, лучшего у Виктора еще не было. По крайней мере в Лиге чемпионов так точно. В остальном же Цыганков чаще был заметен где-то в центре, где через него обыгрывались партнеры, или же в полуфланге. Какой-то остроты от Виктора было очень мало. К тому же, он несколько раз обрезался у своей штрафной площади.

Беньямин Вербич вроде был и активен, и старался, но моментов у словенца по сути и не было. Еще и второй гол Бенфики — это "великолепный" ассист Беньямина на Жилберто. В общем, нет слов. Вербич, который, казалось набирает форму, по крайней мере в матчах УПЛ, оказался пока что не готов к играм уровня Лиги чемпионов.

Виталий Буяльский — 6,0. "Теневой нападающий" — так бы позицию Виталия охарактеризовали в футбольном менеджере. Буяльский проделал очень много беговой работы и был, наверное, самым опасным игроком Динамо в этой игре. Его рывки за спины защитникам были своевременны и эффективны. Вот только партнеры транжирили моменты, которые для них создавал Виталий.

Буяльский вместе с Шапаренко были наиболее интересны в атаке в матче в Лиссабоне.

Денис Гармаш — 4,5. Гармаш вновь вышел на позиции центрального нападающего и проделал большой объем беговой работы. Тепловая карта Дениса говорит о том, что 19-й номер был на всех участках поля и везде по чуть-чуть. Гармаш толкался, боролся, иногда играл грубовато. Но эффективности в атаке было мало. Наверное, потому что партнеры крайне редко находили его в чужой штрафной.

Карлос Де Пена — 3,5. Уругваец поменял Вербича на 64-й минуте матча. Традиционно действовал в максимально широкой позиции на фланге. Однако ни фланговых навесов/прострелов, ни фирменных ударов Де Пена в этом матче не продемонстрировал. Очень блекло выглядел Карлос.

Александр Караваев и Эрик Рамирес появились на поле на 79-й минуте вместо Цыганкова и Гармаша соответственно. И оба футболиста попросту растворились. У форварда был выход один на один с голкипером, который тот во-первых не реализовал, а во вторых боковой судья поднял флажок.