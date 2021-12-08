Бенфика — Динамо Киев: видео голов и обзор матча

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В рамках заключительного шестого тура группового этапа Лиги чемпионов португальская Бенфика дома играет против киевского Динамо.

На 16 минуте поединка счет открыл Роман Яремчук. Украинец замкнул отличный пас с фланга и забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

Спустя шесть минут хозяева удвоили свое преимущество. Жилберту получил мяч в штрафной площади и без проблем переиграл Бущана.

Вашему вниманию видео голов матча:

1:0, Яремчук, 16

2:0, Жилберту, 22

Матч Бенфика — Динамо начался в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.