Яремчук — лучший игрок матча Бенфика — Динамо Киев по версии WhoScored. У киевлян лучший Шапаренко

Портал оценил действия футболистов.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в гостях уступило Бенфике со счетом 0:2.

Авторитетный портал WhoScored определил лучшего игрока поединка. Им стал форвард хозяев Роман Яремчук. Он получил оценку 8,1.

У Динамо на поле лучшим оказался полузащитник Николай Шапаренко. Его действия эксперты оценили в балл 6,9.

Отметим, что худшую оценку из всех участников прошедшей встречи получил Беньямин Вербич — 5,1.

Видео голов и обзор матча Бенфика — Динамо Киев можно смотреть на Football.ua.