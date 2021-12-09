Жоау Мариу: Только сильная команда могла выйти из такой группы

Полузащитник Бенфики — о выходе лиссабонцев в плей-офф.

Полузащитник Бенфики Жоау Мариу прокомментировал победу своей команды над Динамо Киев, благодаря которой удалось выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

"Мы понимали, что выйти из этой группы будет тяжело, так что надо особо подчеркнуть это достижение. То, чего мы добились, невероятно. Мы здорово провели первый тайм, а во втором чуть нервничали из-за результата в матче Баварии.

Хочу поздравить команду. Только сильная команда, могла выйти из такой группы. Мы хотели сыграть хорошо, но главное было добиться победы. Мы понимали, насколько тяжело будет Барселоне победить в Мюнхене", — приводит слова Мариу официальный сайт УЕФА.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Динамо Киев.