Яремчук: Уважаю Динамо Киев, но Бенфике нужны были три очка

Форвард оценил игру против киевлян в Лиге чемпионов.

Нападающий Бенфики Роман Яремчук прокомментировал победу над киевским Динамо в Лиге чемпионов (2:0).

"Всегда приятно забивать, особенно в Лиге чемпионов, но самым важным был результат и выход в следующий раунд.

Я очень уважаю киевское Динамо, хочу пожелать им удачи, но главным было добыть три очка в этой игре.

Теперь будет интересно. Посмотрим, с кем будем играть, но Бенфика всегда думает о победе", — цитирует Яремчука A Bola ссылаясь на Eleven Sports.

Напомним, именно в матче против киевского Динамо Яремчук забил свой первый гол в Лиге чемпионов.

К слову, именно Роман стал лучшим игроком матча Бенфика — Динамо Киев по версии WhoScored.