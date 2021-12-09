Луческу: Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе

09 декабря 2021

Мирча Луческу, Getty Images

Специалист подвел итоги матча и турнира для клуба.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение от Бенфики (0:2) и подвел итоги группового этапа для своей команды.

"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков. Однако не стоит забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – это молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока что не способствуют качеству игры в обороне".

"Не стоит забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", — сказал Луческу.

Напомним, Динамо заняло последнее место в группе, набрав одно очко благодаря ничьей с Бенфикой.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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