Анчелотти — третий тренер в истории, одержавший 100 побед в Лиге чемпионов

Больше побед, чем у итальянского специалиста, имеют Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал обыграл миланский Интер (2:0).

По информации пресс-службы Реала, эта победа стала сотой в матчах Лиги чемпионов для главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти.

На счету итальянского специалиста 42 победы с Миланом, 24 с Реалом, 10 с Челси, 7 с Баварией, 6 с ПСЖ, 5 с Наполи, 4 с Пармой и 2 с Ювентусом.

Больше побед в матчах Лиги чемпионов только у двух тренеров — Алекса Фергюсона (115) и Арсена Венгера (103).

Ранее сообщалось, что Реал стал первым клубом в истории Кубка и Лиги чемпионов, который забил 1000 голов.