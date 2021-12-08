Реал — первый клуб в истории Кубка и Лиги чемпионов, который забил 1000 голов

Автором юбилейного забитого мяча "сливочных" стал немец Тони Кроос.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле обыграл миланский Интер (2:0).

По информации пресс-службы УЕФА, забитый мяч полузащитника Реала Тони Крооса, который открыл счет в матче в середине первого тайма, стал 1000 для "сливочных" в матчах Кубка и Лиги чемпионов, не считая квалификационных раундов.

Таким образом, Реал стал первым клубом в истории, который смог преодолеть отметку в 1000 голов в главном еврокубком турнире.

Для достижения такого показателя мадридцам понадобилось 455 матчей. В среднем за игру Реал забирает по 2,2 мяча. Это самый высокий показатель среди всех клубов, на счету которых более 50 матчей.

На Football.ua доступен для просмотра видеобзор матча Реал — Интер.