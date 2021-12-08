Анчелотти: У нас есть все, чтобы победить в Испании и Лиге чемпионов

Итальянский специалист прокомментировал успех "сливочных".

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти поделился своим мнением о победе над Интером (2:0) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

"У нас есть все необходимое для того, чтобы победить в чемпионате Испании и побороться за это в Лиге чемпионов. Не существует команды такого класса, которая выиграет ее за явным преимуществом, – будет серьезная борьба.

Наша команда – не из тех, что способны играть с высоко поднятой линией обороны, но это высококлассная команда с большим опытом и волей к победе.

Йович отыграл хорошо, помог нам в атаке, а также в ведении игры.

Важно, что мы финишировали первыми в группе, а жеребьевка меня не тревожит. Что бы ни случилось, хотим попытаться завоевать этот трофей", – рассказал Анчелотти в комментарии официальному сайту УЕФА.

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