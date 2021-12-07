Реал уверенно обыграл Интер

Подопечные Анчелотти укрепились на первом месте группы.

Реал в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Интер и добился уверенной победы.

Мадридцы открыли счет усилиями Родриго в начале встречи, а ближе к ее концу Асенсио снял все вопросы.

По итогам группового этапа Реал идет дальше с первого места, а Интер — со второго.

Реал - Интер 2:0

Голы: Родриго, 17, Асенсио, 79

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди — Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71) — Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).

Интер: Ханданович — Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич — Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла — Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Д`Амброзио

Удаление: Барелла, 64