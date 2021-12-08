Салах повторил достижение Раша, установленное 34 года назад

Помимо этого египтянин установил еще два рекорда.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль в гостях обыграл Милан (2:1). В этом противостоянии очередным голом за "красных" отметился нападающий Мохамед Салах.

По информации OptaJoe, для 29-летнего египтянина этот гол стал 20 во всех турнирах в нынешнем сезоне, что позволило ему стать вторым игроком в истории Ливерпуля, который смог забить 20 и более мячей в пяти сезонах подряд. Впервые это удалось сделать Яну Рашу, который провел шесть сезонов с 20 и более голами в период с 1981 по 1987 год.

Также Салах стал вторым игроком, которому удалось отметиться голом в семи выездных матчах Лиги чемпионов подряд, выступая за один клуб. До него таким достижением мог похвастаться только форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, который сделал это в 2013-2014 годах, выступая за Реал.

Помимо этого Мохамед стал первым игроком в истории Ливерпуля, который смог забить семь голов за один групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль стал первой английской командой, которая смогла выиграть все матчи в группе Лиги чемпионов.