Ливерпуль — первая английская команда, выигравшая все матчи в группе Лиги чемпионов

Мерсисайдцы ни разу не оступились в довольно сложном квартете.

Ливерпуль в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Милану и добился волевой победы.

Благодаря этому подопечные Юргена Клоппа набрали 18 из 18 возможных очков в данной стадии турнира.

Как сообщает Opta Sports, подобное ранее не удавалось ни одному представителю английского чемпионата.

Отметим, что данным показателем в этом сезоне также может похвастаться Аякс. Также выиграть всем матчи квартета может Бавария, если в шестом туре одолеет Барселону.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Миланом.