Ливерпуль — первая английская команда, выигравшая все матчи в группе Лиги чемпионов

Ливерпуль в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Милану и добился волевой победы.
Благодаря этому подопечные Юргена Клоппа набрали 18 из 18 возможных очков в данной стадии турнира.
Как сообщает Opta Sports, подобное ранее не удавалось ни одному представителю английского чемпионата.
Отметим, что данным показателем в этом сезоне также может похвастаться Аякс. Также выиграть всем матчи квартета может Бавария, если в шестом туре одолеет Барселону.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Миланом.