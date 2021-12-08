Ориги: Лучшего результата для Ливерпуля придумать было невозможно

Форвард Ливерпуля прокомментировал победу над Миланом.

Английский Ливерпуль завершил групповой этап Лиги чемпионов УЕФА гостевой победой над итальянским Миланом (2:1).

Милан — Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, нападающий "красных" Дивок Ориги, на счету которого один результативный удар и титул лучшего игрока матча, рассказал о своих впечатлениях от данной игры.

"Прекрасная ночь. Нам очень понравилась эта игра. Думаю, как команда Ливерпуль сыграл очень хорошо. Мы все хотели показать лучший футбол на такой исторически важной арене, как Сан Сиро, да еще и против очень сильного соперника. Это то, ради чего мы все и живем футболом.

Постарались сделать все, что было в наших силах, и, в конце концов, сумели победить. Лучшего результата для нас придумать было невозможно.

Быть на поле в составе нашей команды — большая честь для меня, как и возможность заявить о себе на уровне Лиги чемпионов. Сегодня я смог забить, что еще сильнее усиливают и без того приятные чувства.

В конце сезона посмотрим, куда мы сможем дойти в конечном итоге, но нашей целью является завершить Лигу чемпионов настолько высоко, насколько это возможно. Завтра нас ожидает восстановительная тренировка, а потом — еще много тренировок и очень много матчей", — заключил бельгийский футболист.

Ливерпуль финишировал на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА с максимально возможным количеством баллов в активе (18), благодаря чему заслуженно вышел в плей-офф с первого места квартета B.