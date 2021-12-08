Милан — Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча

Милан в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Ливерпуль и потерпел поражение со счетом 1:2.
Подопечные Стефано Пьоли открыли счет усилиями Томори, но еще до перерыва Салах восстановил паритет, а Ориги во втором тайме забил победный гол.
Из-за поражения Милан финишировал на последнем месте в группе и выбыл из еврокубков.
Обзор матча Лиги чемпионов:
Милан — Ливерпуль 1:2
Голы: Томори, 29 — Салах, 36, Ориги, 55.
Милан: Меньян — Эрнандес, Романьоли, Томори, Калулу (Флоренци, 65)— Кесье, Тонали (Cалемакерс, 58) — Мессиас, Диас (Беннасер, 58), Крунич (Бакайоко, 84) — Ибрагимович.
Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Брэдли, 90+1), Конате, Филлипс, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Мортон, Минамино (Уолтман, 90+1) — Салах (Кейта, 64), Ориги (Фабиньо, 80), Мане (Гомес, 64).