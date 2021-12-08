Милан — Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча

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Милан в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Ливерпуль и потерпел поражение со счетом 1:2.

Подопечные Стефано Пьоли открыли счет усилиями Томори, но еще до перерыва Салах восстановил паритет, а Ориги во втором тайме забил победный гол.

Из-за поражения Милан финишировал на последнем месте в группе и выбыл из еврокубков.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Милан — Ливерпуль 1:2

Голы: Томори, 29 — Салах, 36, Ориги, 55.