Милан — Ливерпуль 1:2 Видео голов и обзор матча

08 декабря 2021

Милан - Ливерпуль, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Милан в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Ливерпуль и потерпел поражение со счетом 1:2.

Подопечные Стефано Пьоли открыли счет усилиями Томори, но еще до перерыва Салах восстановил паритет, а Ориги во втором тайме забил победный гол.

Из-за поражения Милан финишировал на последнем месте в группе и выбыл из еврокубков.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Милан — Ливерпуль 1:2
Голы: Томори, 29 — Салах, 36, Ориги, 55. 

Милан: Меньян — Эрнандес, Романьоли, Томори, Калулу (Флоренци, 65)— Кесье, Тонали (Cалемакерс, 58) — Мессиас, Диас (Беннасер, 58), Крунич (Бакайоко, 84) — Ибрагимович. 

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс (Брэдли, 90+1), Конате, Филлипс, Цимикас — Окслейд-Чемберлен, Мортон, Минамино (Уолтман, 90+1) — Салах (Кейта, 64), Ориги (Фабиньо, 80), Мане (Гомес, 64). 

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