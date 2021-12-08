Месси обогнал Пеле по количеству голов

08 декабря 2021

Лионель Месси, ФК ПСЖ

Аргентинский форвард забил 758 голов в профессиональной карьере.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле обыграл Брюгге (4:1). В этом противостоянии нападающий парижан Лионель Месси оформил дубль.

По информации RSSSF, на счету 34-летнего аргентинца 758 забитых голов в официальных матчах на профессиональном уровне, что позволило ему обойти легендарного бразильца Пеле, который забил 757 мячей.

Лидирует в этом списке чехословацкий форвард Йозеф Бицан, который за свою карьеру забил 805 голов. Второе место у нападающего Криштиану Роналду — 801 забитый мяч.

Ранее сообщалось, что Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов.

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