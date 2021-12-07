ПСЖ — Брюгге 4:1 Видео голов и обзор матча

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Пари Сен-Жермен в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Брюгге и добился разгромной победы со счетом 4:1.

Киллиан Мбаппе уже к седьмой минуте встречи обеспечил своей команде преимущество в два мяча, а позже дублем отметился Лионель Месси.

Единственный гол Брюгге в матче забил Ритс в середине второй половины игры.

Обзор матча:

ПСЖ — Брюгге 4:1

Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (с пенальти) — Ритс, 68

ПСЖ: Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Диалло, Мендеш (Керер, 50) — Вейналдум, Гуйе (Паредес, 71), Верратти (Эбимбе, 84) — Ди Мария (Эррера, 71), Месси, Мбаппе (Икарди, 83).

Брюгге: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Рикка — Ритс (Вормер, 69), Ванакен, Баланта (Мбамба, 69), Сандра (ван дер Бремпт, 57) — де Кетеларе, Ланг.

Предупреждения: Керрер, Мбаппе — Ланг