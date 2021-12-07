Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

07 декабря 2021

Килиан Мбаппе, Getty Images

Француз стал самым молодым игроком, забившим 30 голов в Лиге чемпионов.

В настоящее время проходит поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и бельгийским Брюгге. В первом тайме нападающий парижан Килиан Мбаппе оформил дубль.

По информации OptaJean, первый из двух голов Мбаппе стал для него 30 в матчах Лиги чемпионов. На данный момент французу 22 года и 352 дня, что делает его самым молодым игроком в истории турнира, который достиг такой отметки по количеству голов.

Ранее этот рекорд принадлежал Лионелю Месси, который забил свой 30 гол в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 131 дня.

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