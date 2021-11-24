Бешикташ — Аякс 1:2 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Аякс в гостях минимально обыграл Бешикташ (2:1).

Турки открыли счет первыми, когда в середине первого тайма Геззаль реализовал пенальти. Во втором тайме голландцы взяли себя в руки и не только отыгрались, но и добыли победу, которая стала пятой подряд в пяти турах групповой стадии турнира. Победу Аяксу принес оформленный дубль в исполнении Себастьяна Алле, который появился на поле, выйдя на замену в перерыве.

Обзор матча:

Бешикташ — Аякс 1:2

Голы: Геззаль, 22 (с пенальти) — Алле, 54, 69.

Бешикташ: Гюнок — Розье, Вида, Монтеро (Уйсал, 81), Мераш — Пьянич (Учан, 81), Топал (Хатчинсон, 81) — Геззаль (Батшуайи, 67), Тейшейра (Боздоган, 59), Н`Куду — Ларин.

Аякс: Онана — Мазрауи (Тимбер, 72), Схюрс (Ренск, 77), Мартинес, Тальяфико (Блинд, 77) — Классен, Бергейс (Тайлор, 83), Гравенберх — Нерес, Дарами (Алле, 46), Тадич.

Предупреждения: Ларин — Алле.