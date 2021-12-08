Гвардиола: Манчестер Сити провел фантастический групповой этап

Наставник Манчестер Сити прокомментировал поражение от РБ Лейпциг.

В рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити уступил на поле немецкого РБ Лейпциг (1:2), что совершенно не помешало ему завоевать первую строчку в турнирной таблице группы A.

РБ Лейпциг — Манчестер Сити 2:1 Видео голов и обзор матча

Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на послематчевом интервью подвел итоги данному противостоянию, оставшись в целом удовлетворенным выступлению своей команды, несмотря на результат.

"Во втором тайме сыграли куда лучше, так как были более агрессивны, чем в первой половине матча. Постарались сыграть на победу, однако проиграли. Остается только поздравить соперников с заслуженной победой.

В первом тайме нам явно не хватало правильного ритма, были проблемы со взаимодействием футболистов в атаке. РБ Лейпциг действительно провел хорошую игру, но мы еще до начал группового этапа знали, что у них подобраны очень качественные исполнители.

К сожалению, им удалось воспользоваться двумя нашими ошибками. Тем не менее, я считаю, что мы провели фантастический групповой этап, оказавшись в группе с соперниками топ-уровня, поэтому остались довольны результатами в каждой игре.

Хочется верить, что в феврале мы будем играть еще лучше. Мы можем пропускать голы, но при этом и забивать должны больше соперников. Конечно, лучше обходиться без мячей в своих воротах, но во всех играх группового этапа мы играли лучше, чем наши соперники. Кроме первого тайма этого поединка — там РБ Лейпциг был явно сильнее.

Относительно фола Уокера против Андре Силвы, то могу сказать, что это — определенно красная карточка", — подытожил наставник.

Таким образом, Манчестер Сити занял первое место в группе A с 12-ю набранными очками, и теперь сыграет в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.