РБ Лейпциг — Манчестер Сити 2:1 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Поскольку в последнем туре Лиги чемпионов УЕФА английский Манчестер Сити уже прекрасно понимал, что заранее выиграл группу A, то смог себе позволить уступить немецкому РБ Лейпциг на его поле, в то время как "Красные быки" сильно нуждались в набранных очках. Единственный светлый момент для украинских фанатов "горожан" в этом поединке — Александр Зинченко, вышедший в стартовом составе, отдал голевой пас в ситуации с единственным взятием ворот со стороны его команды.

Обзор матча:

РБ Лейпциг — Манчестер Сити 2:1

Голы: Собослаи, 24, Силва, 71 — Марез, 77.

РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле (Хенрихс, 79), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо — Кампль, Лаймер (Адамс, 63) — Нкунку, Собослаи, Форсберг (Бробби, 79) — Силва (Мориба, 86).

Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Стоунз, Аке (Диаш, 87), Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне (Палмер, 87) — Марез, Фоден (Стерлинг, 46), Грилиш.

Предупреждения: Кампль, Адамс — Де Брюйне, Стоунз.

Удаление: Уокер, 83 (прямая красная карточка).