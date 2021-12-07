Ассист Зинченко не помог Манчестер Сити избежать поражения от Лейпцига

Благодаря этой победе "быки" отправились в Лигу Европы, заняв третье место в группе.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг на своем поле одержал минимальную победу над Манчестер Сити со счетом 2:1.

Счет в матче был открыт на 24 минуте поединка, когда Собослаи получил классный пас от Лаймера, после чего обыграл Стоунза и вышедшего из ворот Стеффена, закатив мяч в пустые ворота "горожан". Затем в середине второго тайма Андре Силва удвоил преимущество "быков", воспользовавшись контратакой.

Спустя шесть минут команда Хосепа Гвардиолы отыграла один мяч усилиями Мареза, которому ассистировал вышедший в стартовом составе "горожан" украинец Александр Зинченко. Чуть позже гости остались в меньшинстве после того, как Уокер получил прямую красную карточку.

После шести игр Манчестер Сити остался на первом месте в группе А, опередив ПСЖ на одно очко. Третье место достается Лейпцигу, а Брюгге замкнул квартет, набрав четыре очка.

Лейпциг — Манчестер Сити 2:1

Голы: Собослаи, 24, Силва, 71 — Марез, 77.

Лейпциг: Гулачи — Мукиеле (Хенрихс, 79), Клостерманн (Симакан, 46), Гвардиол, Анхелиньо — Кампль, Лаймер (Адамс, 63) — Нкунку, Собослаи, Форсберг (Бробби, 79) — Силва (Мориба, 86).

Манчестер Сити: Стеффен — Уокер, Стоунз, Аке (Диаш, 87), Зинченко — Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне (Палмер, 87) — Марез, Фоден (Стерлинг, 46), Грилиш.

Предупреждения: Кампль, Адамс — Де Брюйне, Стоунз.

Удаление: Уокер, 83 (прямая красная карточка)