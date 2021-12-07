Зинченко получил наивысшую оценку от WhoScored за матч с Лейпцигом среди игроков Ман Сити

Команда Хосепа Гвардиола уступила, но сохранила первое место в своей группе.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Лейпциг на своем поле одержал минимальную победу над Манчестер Сити со счетом 2:1.

В этой встрече украинский хавбек Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции левого защитника. Он провел на поле весь поединок и на 77 минуте отметился результативной передачей на Мареза. Это было первое результативное действие украинца в нынешнем сезоне.

Авторитетный портал WhoScored оценил игру украинца в 7,1 балла. Среди игроков Манчестер Сити никто не получил больше, а такая же оценка была лишь у Кевина Де Брюйне.

Лучшим игроком матча был признан нападающий Лейпцига Доминик Собослаи, получивший 7,8 баллов.