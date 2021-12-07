Зинченко отдал голевую передачу в матче Лиги чемпионов против Лейпцига

Украинский универсал вышел в стартовом составе "горожан".

В настоящее время проходит поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречаются Лейпциг и Манчестер Сити.

В этой встрече украинский универсал Александр Зинченко вышел в стартовом составе "горожан" на позиции левого защитника.

Именно украинец выполнил результативную передачу на Рияда Мареза в середине второго тайма, благодаря чему "горожане" отыграли один мяч из двух пропущенных ранее.

Для Зинченко это первое результативное действие в нынешнем сезоне, в котором он провел восемь поединков.

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