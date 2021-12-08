Пресс-конференция Де Дзерби и Вернидуба после матча Лиги чемпионов

08 декабря 2021

Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию общения главных тренеров Шахтера и Шерифа с прессой.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер упустил победу над молдавским Шерифом. Матч закончился с ничейным счетом 1:1.

После финального свистка поединка главные тренера Шахтера и Шерифа — Роберто де Дзерби и Юрий Вернидуб соответственно, встретятся с журналистами, чтобы ответить на их вопросы, разобрав игру по горячим следам.

Онлайн-трансляция послематчевой пресс-конференции начнется в 00:30.

Напомним, Шахтер еще до встречи с Шерифом потерял все шансы на выход из группы и на третье место в квартете, которое позволяет продолжить выступления в Лиге Европы.

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