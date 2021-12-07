Зинченко: Довольны своими позициями, но только середина сезона

Украинец поделился своим мнением о результатах команды.

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о ситуации в команде накануне встречи с Лейпцигом в заключительном туре Лиги чемпионов.

"Все борются, много работают, и нужно отдать все и в конце сказать себе: я выложился на все сто процентов. Если ты этого заслуживаешь, то ты играешь, а если нет, значит, ты сделал недостаточно.

Неважно, какой это турнир, мы всегда стараемся показать свою лучшую игру, но это только середина сезона. Сейчас мы довольны своими позициями, но впереди еще очень много матчей, и ты не знаешь, что произойдет", – приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Матч Лейпциг – Ман Сити состоится в Германии во вторник, 7 декабря, и начнется в 19:45 по киевскому времени.