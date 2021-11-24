Верратти и Вейналдум не сыграют против Манчестер Сити

Оба хавбека парижан испытывают дискомфорт.

Полузащитники ПСЖ Марко Верратти и Жоржиньо Вейналдум не смогут помочь своей команде в предстоящем поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити. Об этом сообщает L`Equipe.

Оба хавбека попали в заявку парижан на предстоящую еврокубковую игру, но по информации источника, не смогут сыграть из-за повреждений, полученных на предигровой тренировке. У Верратти проблемы с четырехглавой мышцей бедра, а у Вейналдума боль в колене.

Напомним, матч Манчестер Сити — ПСЖ состоится сегодня, 24 ноября, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

После четырех туров Манчестер Сити лидирует в группе А, набрав девять очков, что на одно больше, чем у ПСЖ. Третьим идет Брюгге — четыре очка и один балл у Лейпцига на четвертом месте.