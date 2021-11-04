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-
23 ноября
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-
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-
23 ноября
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-
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-
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-
24 ноября
22:00
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-
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Боруссия Д — Аякс 1:3 Видео голов и обзор матча

04 ноября 2021

Боруссия Д — Аякс, Getty Images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

Дортмундская Боруссия в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА на своем поле пыталась взять реванш у амстердамского Аякса за поражение на выезде со счетом (0:4), однако раннее удаление со скандальным оттенком центрального защитника Матса Хуммельса испортило "шмелям" все планы на игре.

Подопечные Марко Розе, несмотря на игру в меньшинстве, сумели забить первыми, однако в последствии пропустили три последовательных мяча под занавес поединка, что автоматически вывело "аяксидов" в раунд плей-офф данного турнира.

Обзор матча:

Боруссия Д — Аякс 1:3
Голы: Ройс, 37 (с пенальти) — Тадич, 72, Халлер, 83, Классен, 90+3.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Аканжи — Вольф (Пасслак, 58), Витцель, Беллингэм, Азар (Понграчич, 34) — Ройс (Кнауфф, 76), Брандт — Тиггес (Мален, 76).

Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Альварес (Классен, 46), Бергейс (Кудус, 67), Гравенберх — Антони, Тадич, Халлер.

Предупреждения: Кнауфф — Альварес.

Удаление: Хуммельс, 25 (прямая красная карточка).

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