Спортинг — Бешикташ 4:0 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА лиссабонский Спортинг воспользовался возможность набрать три "легких" очка в противостоянии на своем поле против турецкого Бешикташа, благодаря чему окончательно отбросил "орлов" на последнюю строчку турнирной таблицы своей подгруппы C, и теперь будет бороться против дортмундской Боруссии за вторую путевку в следующий раунд данного турнира.

Обзор матча:

Спортинг — Бешикташ 4:0

Голы: Педру Гонсалвеш, 31, 38, Паулиньо, 41, Сарабия, 56.

Спортинг: Адан — Феддаль, Коатес, Инасиу — Порро (Эшгайю, 17), Палинья, Матеуш (Браганса, 60), Рейс (Винагре, 72) — Сарабия, Педру Гонсалвеш (Кабрал, 72), Паулиньо (Сантуш, 60).

Бешикташ: Дестаноглу — Уйсал, Велинтон, Монтеро (Тейшейра, 46), Йылмаз — Топал, Жозеф — Геззаль (Тере, 78), Хатчинсон (Учан, 61), Ларин (Боздоган, 61 (Озъякул, 83)) — Караман.

Предупреждения: Жозеф, Ларин.

Удаление: Жозеф, 90 (вторая желтая карточка).