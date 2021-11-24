Аякс одержал волевую победу над Бешикташем

Для команды Эрика тен Хага это пятая победа кряду в пяти турах группового этапа Лиги чемпионов.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов голландский Аякс в гостях одержал волевую победу над турецким Бешикташем (2:1).

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда Рашид Геззаль реализовал пенальти и вывел турецкую команду вперед. В перерыве главный тренер гостей выпустил на поле Себастьяна Алле, который еще до середины второго тайма оформил дубль и принес победу своей команде.

Таким образом, Аякс одержал пятую победу в пяти турах и возглавляют группу С, набрав 15 очков. На втором месте идет дортмундская Боруссия, которая делит его со Спортингом, но они имеют на одну игру меньше. У Бешикташа ноль баллов и пять поражений.

Бешикташ - Аякс 1:2

Голы: Геззаль, 22 (с пенальти) — Алле, 54, 69.

Бешикташ: Гюнок — Розье, Вида, Монтеро (Уйсал, 81), Мераш — Пьянич (Учан, 81), Топал (Хатчинсон, 81) — Геззаль (Батшуайи, 67), Тейшейра (Боздоган, 59), Н`Куду — Ларин.

Аякс: Онана — Мазрауи (Тимбер, 72), Схюрс (Ренск, 77), Мартинес, Тальяфико (Блинд, 77) — Классен, Бергейс (Тайлор, 83), Гравенберх — Нерес, Дарами (Алле, 46), Тадич.

Предупреждения: Ларин — Алле.