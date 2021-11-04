Шериф — Интер 1:3 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка Лиги чемпионов.

В рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА соседи по группе донецкого Шахтера, молдавский Шериф и миланский Интер, провели очередной результативный поединок между собой.

В сего голы данного противостояния вместил в себя второй тайм, в котором "змеи" отличились тремя последовательными результативными ударами, и лишь в компенсированное время с передачи Себастьяна Тилля сумел отличиться Адама Траоре.

Обзор матча:

Шериф — Интер 1:3

Голы: Траоре, 90+2 — Брозович, 54, Шкриньяр, 66, Санчес, 84

Шериф: Атанасиадис — Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Аддо (Раделич, 62) — Траоре, Коловос (Бруно, 73), Кастаньеда — Яхшибоев (Джульен, 85).

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей (Раноккия, 85), Бастони — Дармиан (Думфрис, 46), Барелла, Брозович, Видаль, Димарко (Перишич, 64) — Джеко (Корреа, 81), Мартинес (Санчес, 82).

Предупреждения: Аддо, Дармиан, Кристиано, Коловос, Фернандо, Шкриньяр.