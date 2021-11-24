лента новостей

17:00

Шахтер U-19 уступил Интеру и лишился шансов на выход из группы

15:22

Сеферович не попал в пустые ворота в матче против Барселоны. Жезуш был в шоке от промаха

12:56

Интер — Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 19:45

12:26

Марлон: Мистер хорошо знает Интер, уже подготовили тактическую схему на матч

12:07

Бущан провел 100 матч в основной команде Динамо Киев

11:35

Все голы вторника в 5-м туре Лиги чемпионов

10:51

Динамо могло цепляться за ничью, но снова проиграло: анализ поединка Динамо — Бавария

10:45

Суркис: Динамо заслуживало большего во встрече с Баварией

10:06

Вернидуб: Уже смогли доказать, что Шериф — это имя в футболе

09:39

Отаменди: Постараемся выиграть у Динамо и пробиться в плей-офф