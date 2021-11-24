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Шахтер U-19 уступил Интеру и лишился шансов на выход из группы

24 ноября 2021

Интер U-19 - Шахтер U-19, Фото ФК ШАХТЕР

Судьбу поединка решил один забитый мяч.

В рамках пятого тура группового этапа Юношеской Лиги чемпионов Шахтер U-19 на выезде уступил миланскому Интеру U-19 (1:0).

Судьбу данного поединка решил один забитый мяч от Пескетолы, забитый в самом начале игры.

Таким образом юношеская команда "горняков" потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В следующем матче они сыграют против сверстников из Шерифа.

Интер U-19 — Шахтер U-19 1:0

Гол: Пескетола, 4

Интер U-19: Ровида, Дзанотти, Хоти, Кортиновис (Фонтанароза, 85), Нунциатини, Фаббиан (Моретти, 85), Сангалли, Карбони, Абьюзо (Овусу, 74), Юргенс (Куратоло, 67), Пескетола (Казадеи, 74).
Шахтер U-19: Пузанков, Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Сигеев (Плющ, 59), Глущенко, Капинус, Бако (Погорилый, 84), Гончарук, Векленко (Пушкарев, 60).
Предупреждения: Карбони, Фарина.
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