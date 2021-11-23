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-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
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-
08 декабря
22:00
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-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
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Нагельсманн: Мы могли пропускать больше, но, в целом, заслуженно победили

23 ноября 2021

Юлиан Нагельсманн, Getty Images

Специалист оценил прошедший поединок в ЛЧ.

Главный тренер мюнхенской Баварии Юлиан Нагельсманн прокомментировал победу в Киеве над Динамо со счетом 1:2.

"Учитывая обстоятельства, кадровые проблемы и замену Люка Эрнандес из-за травмы, я думаю, это была заслуженная победа.

Нам не хватало последнего паса в некоторых моментах, нам не повезло с пропущенным голом. В целом все было хорошо.

У Динамо было шесть или семь моментов, в которых мы могли бы лучше защищаться. Бавария должна играть лучше.

Нам еще предстоит пройти долгий путь, и, в конце концов, мы должны быть стабильнее. Ведь мы могли пропускать больше", — цитирует Нагельсманна Bayern & Germany.

Видео голов и обзор матча Динамо Киев — Бенфика можно смотреть на Football.ua.

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