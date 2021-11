Нападающий Баварии Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели по итогам четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В матче против Бенфики (5:2), 33-летий польский форвард оформил хет-трик, а также отдал результативную передачу.

🔴 The irrepressible @lewy_official is your #UCL Player of the Week 👏👏👏#UCLPOTW | @PlayStationEU pic.twitter.com/BGZ1WMOrAx