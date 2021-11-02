Ювентус легко справился с Зенитом

Туринцы набрали три очка на своем поле.

Ювентус в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Зенит и добился победы со счетом 4:2.

Туринцы открыли счет усилиями Дибалы, но гости смогли восстановить паритет благодаря автоголу Бонуччи.

Во второй половине за Ювентус голами отметились Дибала, Кьеза и Мората, сняв все вопросы в матче, а точный удар Азмуна лишь скрасил поражение гостей.

Ювентус - Зенит 4:2

Голы: Дибала, 11, 58, Кьеза, 74, Мората, 82 — Бонуччи, 34 (в свои ворота), Азмун, 90+2

Ювентус: Щесны — Данило, Бонуччи (Ругани, 85), де Лигт, Алекс Сандро — Локателли (Артур, 80), Маккенни — Кьеза, Мората, Дибала (Кулусевски, 86), Бернардески (Рабьо, 80).

Зенит: Крицюк — Ловрен, Ракицкий (Дзюба, 75), Чистяков, Караваев (Малком, 59) — Сутормин, Барриос, Мостовой (Круговой, 59), Вендел (Кузнецов, 88) — Азмун, Клаудиньо (Ерохин, 75).

Предупреждения: Локателли, Кулусевски — Ловрен