Боруссия Д снова уступила Аяксу, Спортинг разгромил Бешикташ

Состоялись поединки четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Завершились поединки четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в группе С.

В первой игре дортмундская Боруссия не смогла взять реванш у нидерландского Аякса за разгромное поражение в третьем туре, вновь уступив — на этот раз со счетом 1:3.

Уже на 25 минуте Хуммельс оставил "шмелей" в меньшинстве после спорного удаления со стороны арбитра, но несмотря на этом хозяева открыли счет на 37 минуте, когда Ройс реализовал пенальти. Во втором тайме гости взяли себя в руки и трижды поразили ворота немецкой команды, а авторами забитых мячей стали Тадич, Халлер и Классен.

После четырех туров Аякс набрал12 очков и лидирует в группе С, а у Боруссии Д — шесть очков, как и у Спортинга. Бешикташ замыкает квартет с нулем в графе очки.

Боруссия Д - Аякс 1:3

Голы: Ройс, 37 (с пенальти) — Тадич, 72, Халлер, 83, Классен, 90+3.

Боруссия Д: Кобель — Менье, Хуммельс, Аканжи — Вольф (Пасслак, 58), Витцель, Беллингэм, Азар (Понграчич, 34) — Ройс (Кнауфф, 76), Брандт — Тиггес (Мален, 76).

Аякс: Пасвеер — Мазрауи, Тимбер, Мартинес, Блинд — Альварес (Классен, 46), Бергейс (Кудус, 67), Гравенберх — Антони, Тадич, Халлер.

Предупреждения: Кнауфф — Альварес.

Удаление: Хуммельс, 25 (прямая красная карточка).

Во второй игре лиссабонский Спортинг на своем поле разгромил турецкий Бешикташ со счетом 4:0. В составе португальских "львов" голами отметились Паулиньо и Сарабия, а Педру Гонсалвеш оформил дубль.

Спортинг — Бешикташ 4:0

Голы: Педру Гонсалвеш, 31, 38, Паулиньо, 41, Сарабия, 56.

Спортинг: Адан — Феддаль, Коатес, Инасиу — Порро (Эшгайю, 17), Палинья, Матеуш (Браганса, 60), Рейс (Винагре, 72) — Сарабия, Педру Гонсалвеш (Кабрал, 72), Паулиньо (Сантуш, 60).

Бешикташ: Дестаноглу — Уйсал, Велинтон, Монтеро (Тейшейра, 46), Йылмаз — Топал, Жозеф — Геззаль (Тере, 78), Хатчинсон (Учан, 61), Ларин (Боздоган, 61 (Озъякул, 83)) — Караман.

Предупреждения: Жозеф, Ларин

Удаление: Жозеф, 90 (вторая желтая карточка).