лента новостей

00:14

Боруссия Д снова уступила Аяксу, Спортинг разгромил Бешикташ

23:59

РБ Лейпциг спасся от поражения ПСЖ, но лишился шансов на плей-офф

23:57

Ливерпуль без проблем разобрался с Атлетико

23:53

Манчестер Сити не испытал проблем с Брюгге

23:50

Интер второй раз подряд огорчил Шериф

23:42

Степаненко: Мы проделали большую работу, чтобы показать достойную игру

23:37

Анчелотти: Понимаю, почему болельщики освистали Реал в матче с Шахтером

23:17

Бензема — четвертый игрок, забивший 75 голов в Лиге чемпионов

22:58

Де Дзерби: Печально, что мы сегодня уезжаем очень злыми и без очков

22:28

Винисиус — лучший игрок матча Реал — Шахтер по версии WhoScored, Алан Патрик — лучший у "горняков"