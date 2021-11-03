Ливерпуль без проблем разобрался с Атлетико

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Ливерпуль — Атлетико 2:0
Голы: Жота, 13, Мане, 21.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Филлипс, 90+3), Матип, Ван Дейк, Цимикас — Фабиньо (Тиаго, 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино, 79), Хендерсон — Салах, Жота, Мане (Фирмино, 46, Ориги, 78).
Атлетико: Облак — Карасско (Врсалько, 69), Эрмосо, Хименес, Фелипе, Триппьер — Коке (Кунья, 69), Де Пауль, Корреа (Серрано, 75) — Фелиш (Лоди, 58), Суарес (Эррера, 58).
Предупреждения: Мане, Жота — Эрмосо, Суарес, Коке, Фелиш.
Удаление: Фелипе, 36