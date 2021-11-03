Вольфсбург
2
РБ Зальцбург
1
02 ноября
19:45
Мальме
0
Челси
1
02 ноября
19:45
Динамо Киев
0
Барселона
1
02 ноября
22:00
Бавария
5
Бенфика
2
02 ноября
22:00
Аталанта
2
Манчестер Юнайтед
2
02 ноября
22:00
Вильярреал
2
Янг Бойз
0
02 ноября
22:00
Севилья
1
Лилль
2
02 ноября
22:00
Ювентус
4
Зенит
2
02 ноября
22:00
Милан
-
Порту
-
03 ноября
19:45
Реал Мадрид
-
Шахтер
-
03 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
Брюгге
-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Бешикташ
-
03 ноября
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Шериф
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Бавария
-
23 ноября
19:45
Вильярреал
-
Манчестер Юнайтед
-
23 ноября
19:45
Барселона
-
Бенфика
-
23 ноября
22:00
Янг Бойз
-
Аталанта
-
23 ноября
22:00
Севилья
-
Вольфсбург
-
23 ноября
22:00
Лилль
-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
Ювентус
-
23 ноября
22:00
Мальме
-
Зенит
-
23 ноября
22:00
Бешикташ
-
Аякс
-
24 ноября
19:45
Интер
-
Шахтер
-
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
-
ПСЖ
-
24 ноября
22:00
Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
22:00
Шериф
-
Реал Мадрид
-
24 ноября
22:00

Вернидуб: Хотелось бы на нашем стадионе против Интера сыграть интереснее, чем на Сан-Сиро

03 ноября 2021

Вернидуб: Хотелось бы на нашем стадионе против Интера сыграть интереснее, чем на Сан-Сиро

Специалист ожидает хорошей игры от своей команды.

Главный тренер тираспольского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал встречу против миланского Интера в Лиге чемпионов.

"Мы все в ожидании матча с Интером. Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем в Милане на Сан-Сиро.

Надеюсь, ребята успели восстановиться, и команда покажет свой максимум. Да, в первом матче в Милане мы пропустили два гола после угловых. Важно не повторять эти ошибки".

"Мы очень много работали над улучшением этого компонента. Ребята все понимают, я в них уверен. В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника.

В среду мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии", — сказал Вернидуб.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Источник: Официальный сайт УЕФА

Команды
статьи по теме:
Симеоне Индзаги, Getty Images 20 октября 2021 Индзаги: С Шерифом могли забивать больше, особенно в первом тайме
Интер - Шериф, getty images 20 октября 2021 Интер — Шериф 3:1 Видео голов и обзор матча
Интер - Шериф, getty images 19 октября 2021 Интер прервал сказку Шерифа
Шериф - Интер 03 ноября 2021 Шериф — Интер. Накануне
шериф - интер, фото уефа 03 ноября 2021 Шериф — Интер: прогноз на матч Лиги чемпионов
  Rambler's Top100