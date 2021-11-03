Вернидуб: Хотелось бы на нашем стадионе против Интера сыграть интереснее, чем на Сан-Сиро

Специалист ожидает хорошей игры от своей команды.

Главный тренер тираспольского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал встречу против миланского Интера в Лиге чемпионов.

"Мы все в ожидании матча с Интером. Хотелось бы на нашем стадионе показать футбол интереснее и лучше, чем в Милане на Сан-Сиро.

Надеюсь, ребята успели восстановиться, и команда покажет свой максимум. Да, в первом матче в Милане мы пропустили два гола после угловых. Важно не повторять эти ошибки".

"Мы очень много работали над улучшением этого компонента. Ребята все понимают, я в них уверен. В чемпионате Молдовы мы всегда играем первым номером, доминируем, но в Лиге чемпионов приходится выбирать тактику под каждого соперника.

В среду мы играем дома, будет хорошая поддержка наших болельщиков. Это должно помочь ребятам в плане психологии", — сказал Вернидуб.

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