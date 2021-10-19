Интер прервал сказку Шерифа

Подопечные Юрия Вернидуба уступила а выездной встрече.

Лидер группы D Шериф в рамках поединка третьего тура группового этапа Лиги чемпионов отправился в гости к Интеру.

Подопечные Юрия Вернидуба пропустили от Джеко на 34 минуте, но в начале второго тайма смогли восстановить паритет.

Тем не менее, Интер дожал соперника и набрал три важных балла, прервав сказку молдавской команды.

Интер — Шериф 3:1

Голы: Джеко, 34, Видаль, 58, Де Врей, 67 — Тилль, 52

Интер: Ханданович — Думфрис, де Врей, Шкриньяр, Димарко (Бастони, 53), Перишич (Коларов, 85) — Видаль (Гальярдини, 75), Брозович (Сенси, 85), Барелла — Джеко (Санчес, 75), Мартинес.

Шериф: Челядник — Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Коловос (Кожокару, 84), Тилль, Бруно, Аддо (Николов, 75) — Траоре, Кастаньеда (Раделич, 46).

Предупреждения: Димарко — Кожокару