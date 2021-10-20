Индзаги: С Шерифом могли забивать больше, особенно в первом тайме

Итальянец поделился мнением о победе "нерадзурри".

Главный тренер Интера Симоне Индзаги прокомментировал победу над Шерифом (3:1) в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы готовились к этому матчу. Шериф приехал к нам после побед над Шахтером и Реалом. Знали, что будет тяжело, но оставались собранными. Нам еще есть куда расти, есть еще над чем работать.

В матчах с такими соперниками, как Шериф, который защищается глубоко, нельзя совершать ошибки. Мне кажется, мы давали им слишком много шансов на контратаках.

Мы не забили достаточно голов, мы создали 13-14 моментов. Мы хорошо играли, но могли забивать больше, особенно в первом тайме", – рассказал Индзаги в интервью Sky Sport Italia.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Интером и Шерифом.