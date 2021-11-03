Шериф — Интер. Накануне

Football.ua представляет анонс матча группового этапа Лиги чемпионов.

В рамках четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов тираспольский Шериф дома примет миланский Интер.

Шериф — Интер

Среда, 3 ноября, 22:00. Спортивный комплекс Шериф, Тирасполь. Арбитр матча — Феликс Цвайер (Германия). Трансляция на Megogo.

Шериф, пожалуй, одна из главных сенсаций не только этого розыгрыша Лиги чемпионов, но и в истории турнира в целом. Команда под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба сначала дома ошарашила донецкий Шахтер, переиграв их со счетом 2:0. А следом, на Сантьяго Бернабеу, был бит и мадридский Реал — 1:2. После того матча интернациональной команде во главе с украинцем аплодировал весь мир. Но в третьем матче Шериф уступил миланскому Интеру, и на то есть свои объяснения. Главный творец успеха тираспольцев Георгиос Атанасиадис получил травму, и место в рамке занял местный вратарь Думитру Челядник. Но в игре с "нерадзурри" он, по всей видимости, будет в старте. Ожидаем, что и в домашней игре с Интером Шериф даст бой.

Интер довольно неудачно начал свой путь в Лиге чемпионов сезона-2021/22. Где-то даже разочаровал своей игрой. В первом туре подопечные Симоне Индзаги уступили мадридскому Реалу со счетом 0:1, при этом владея преимуществом. А во втором матче сыграли в нулевую ничью с донецким Шахтером. И первая победа пришла лишь в третьем туре. И не сказать, что действующий чемпион Серии А играл намного ярче Шерифа, просто в один момент сказался класс игроков и усталость соперника. Для того, чтобы цепляться за первое место в группе, Интеру необходимо побеждать в Тирасполе и надеяться, что Реал и Шахтер не определят победителя в своем очном противостоянии.

Ориентировочные составы:

Шериф: Атанасиадис — Криштиану, Арболеда, Дуланто, Фернандо — Аддо, Коловос, Тилль — Костаньеда, Траоре — Джахшибоев

Интер: Ханданович — Шкриньяр, Де Врей, Димарко, Перишич, Думфрис — Барелла, Прозович, Видаль — Джеко, Мартинес

Не сыграют: Кьябу, Николов, Янсане — Эриксен

Под вопросом: Бруну

Интересный факт:

- Шериф никогда не финишировал выше третьего места в еврокубках.