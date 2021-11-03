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Вольфсбург
-
23 ноября
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-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
Челси
-
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-
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
-
Боруссия Дортмунд
-
24 ноября
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Караваев: Были уверены, что арбитр отменит пенальти

03 ноября 2021

александр караваев, фк динамо киев

Полузащитник Динамо прокомментировал поражение своей команды в матче Лиги чемпионов.

Футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев прокомментировал поражение своей команды в матче с Барселоной (0:1).

Караваев считает, что арбитр не мог поступить иначе в моменте с отменой назначенного пенальти.

"Мы все видели, что пенальти не было. В тот момент, когда арбитр пошел к монитору, были уверены, что пенальти не назначат и мы сможем добиться положительного результата, забить гол.

В Лиге чемпионов каждый матч очень интенсивный и забирает много энергии. Но мы готовы к этому на сто процентов, поскольку каждые полгода мы проходим сильные сборы. Поэтому эта интенсивность нас только заряжает, чтобы играть на этом уровне", — приводит слова хавбека официальный сайт Динамо.

Ранее полузащитник киевлян Карлос Де Пена прокомментировал результат матча Динамо — Барселона.

Источник: ФК Динамо (Киев)

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