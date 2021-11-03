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-
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
22:00
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-
24 ноября
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Де Пена: Ничья была бы справедливым результатом

03 ноября 2021

Карлос Де Пена (слева) в матче против Барселоны, фото ФК Динамо Киев

Уругвайский полузащитник прокомментировал неудачу его команды в игре против Барселоны.

Киевское Динамо в рамках четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА на своем поле не сумело обыграть каталонскую Барселону, чем предельно усложнило себе задачу по выходу в следующий раунд еврокубков (0:1).

Динамо Киев — Барселона 0:1 Видео гола и обзор матча

Полузащитник "бело-синих" Карлос Де Пена после финального свистка пообщался с представителями СМИ, дав оценку выступлению своей команды в отчетном поединке.

"Думаю, ничья была бы справедливым результатом, потому что у нас были шансы, были акцентированные ситуации, в которых нужно было забивать.

Конечно, в таких матчах все решают детали. Игроки Барселоны были готовы забить гол, а мы не сделали этого, поэтому поедем домой в плохом настроении. Мы заслужили большего в этом матче.

Мы все еще можем бороться за шесть очков. Нужно поработать над финишным спуртом, надо забивать и набирать очки. Будем стараться до самого конца, но для начала нужно проанализировать эту игру и посмотреть, что мы можем улучшить

Затем, подумаем о Баварии, так как это будет крайне трудный матч. Они набрали 12 очков из 12 и являются одной из лучших команд в мире", — подытожил уругваец.

В следующем туре киевское Динамо проведет домашний поединок против мюнхенской Баварии.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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