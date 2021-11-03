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-
23 ноября
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-
Вольфсбург
-
23 ноября
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-
РБ Зальцбург
-
23 ноября
22:00
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-
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Брюгге
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Атлетико
-
Милан
-
24 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Порту
-
24 ноября
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Дентиньо: Мы работаем над тем, чтобы повторить прошлогодний успех в матче с Реалом

03 ноября 2021

дентиньо, getty images

Полузащитник донецкого Шахтера поделился ожиданиями от будущей встречи с Реалом.

Бразильский полузащитник донецкого Шахтера Дентиньо поделился ожиданиями от встречи с мадридским Реалом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футболист считает, что результат первой встречи — череда случайностей, а команда настроена реабилитироваться.

"У меня очень хорошие воспоминания после той встречи. Мы смотрели на табло, где горело 0:3 в нашу пользу и не могли поверить своим глазам. Это самое яркое воспоминание за всю карьеру. 

Мы намерены повторить прошлогодний успех. Мы много работаем над этим и нам это под силу. Несколько мелких ошибок в домашнем матче привели к тому счету, который был в итоге. Мы хорошо изучили Реал, поэтому рассчитываем не допускать тех ошибок, которые совершали в Киеве.

Мы хорошо начали ту встречу и пропустили необязательный гол. Это надломило нас. Когда против вас играет Винисиус и Бензема — глазом не моргнешь, а уже крупно проигрываешь", — сказал Дентиньо в интервью Marca.

Поединок Реал — Шахтер состоится в среду, 3 ноября в 19:45.

Следите за ходом событий в матче с помощью текстовой онлайн-трансляции на нашем сайте.

Источник: Marca

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