Додо — о матче против Реала: Уверен, что мы хорошо подготовились, нужна победа

02 ноября 2021

Додо, ФК Шахтер

Футболист оценил шансы Шахтера в предстоящей игре.

Защитник донецкого Шахтера Додо в преддверии игры в Лиге чемпионов против Реала поделился соображениями о матче.

"Что вспоминается об играх против Реала в прошлом году? Мы прекрасно знаем, что по сравнению с прошлым годом, все поменялось. Был другой сезон, другая команда. Нужно забить прошлогодние победы и и настроится на предстоящий поединок.

Я доверяю своим партнерам по команде, тренерскому штабу Шахтера. Уверен, что мы хорошо подготовились к Реалу. Важно завтра проявить характер, показать красивую игру, к которой мы привыкли и добиться такой важной победы".

"Почему Винисиус не получил вызов в сборную Бразилии? В любом случае, это не мое решение. В сборной есть тренер, который вызывает игроков. Это игрок, который очень старается. Он мой друг и мы иногда общаемся. Своим трудом он получит вызов в сборную.

Дентиньо? Очень добрый парень. Молодым ребятам он помогает освоиться в Украине. Нам все равно, кто будет забивать Реалу. Очень важно привнести в игру все то, что мы отрабатывали на тренировках и в УПЛ. Нам нужна победа.

Все мы знаем, что несмотря на крупное поражение в первом матче против Реала, первый тайм нам дался очень достойно. Были ошибки, важно подойти серьезно настроено к завтрашней игре. Должны прессинговать, несмотря на то, что это Реал. Должны добиться победы", — сказал Додо.

Напомним, матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.

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