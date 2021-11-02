Де Дзерби: Мы не забивали в Лиге чемпионов, но это случайность. Придерживаемся своей философии игры

Наставник "горняков" поделился мыслями о предстоящем матче в ЛЧ.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал предстоящий матч против мадридского Реала в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы продолжаем играть в нашу игру. Работаем вместе три-четыре месяца. Считаю, что наши прогрессии могут появляться в матчах против сложных соперников. Мы придерживаемся нашей философии игры, даже если соперник сильный. У меня и у Шахтера есть свой путь, нужно поддерживать философию нашей игры. Это будет правильно.

Винисиус не только против Шахтера играет грандиозно. Он и против Барселоны отлично сыграл. Будем обращать внимание на него и Бензема, но и на всех остальных игроков. Винисиус — пример для многих вингеров. Он в молодом возрасте начал носить футболку Реала. Это тяжело, но он показал все свои лучшие качества".

"Что касается Карло Анчелотти, то два итальянца, которые разговаривают на испанском (прим, имея в виду себя) — это весело. Карло — пример для всех итальянских тренеров. Он умеет передавать спокойствие футболистам и это он показал везде, где тренировал. Он — один из самых лучших тренеров".

Мы не забивали еще в Лиге чемпионов, но это случайность. Против Шерифа у нас было 25 ударов. Против Интера было много шансов, да и с Реалом. Мы не должны забывать, что играли без Траоре. Это не оправдание, это — факт. Но это тяжело.

Дентиньо прилетел с нами. Он может сыграть, но я не знаю состав на завтрашнюю игру. Буду принимать это решение перед матчем", — сказал Де Дзерби.

Напомним, матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется в 19:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.