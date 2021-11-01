Бастьен рассудит Реал и Шахтер

УЕФА назначил судью на поединок с участием "горняков".

Матч между мадридским Реалом и Шахтером в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов обслужит французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ассистентами Бастена на бровках будут Орельен Бертомье и Бенжамен Паж. Видеопомощником рефери назначен Вилли Делажо, его ассистентом – немец Саша Штегеманн. Роль четвертого арбитра исполнит Жереми Пиньяр.

Матч Реал Мадрид – Шахтер состоится на Сантьяго Бернабеу в среду, 3 ноября, и начнется 19:45 по киевскому времени. Следить за событиями поединка можно в онлайн-трансляции на Football.ua.