Луческу: Барселона без Пике и Агуэро? У Динамо отсутствуют Попов и Беседин — важнейшие игроки

Румынский тренер дал комментарий накануне матча против каталонцев.

Мирча Луческу дал комментарий перед поединком четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Барселона — есть Барселона. Любой игрок, который приехал сюда — качественный футболист. У нас нет игрока с отступными миллиард, а у них есть. У нас хорошие, качественные футболисты. Завтра мы это увидим.

Отсутствие Пике и Агуэро? Это несущественно. То, что не будет Пике, компенсирует Эрик Гарсия, который также хорошо. Это будущее Барселоны. В то время как Агуэро не особо играл в последнее время. Нельзя сказать, что его отсутствие это проблема. У них есть Депай, который на данный момент их ударная сила.

Естественно сказалось отсутствие Месси. С его уходом что-то потеряли в плане психологии. И у нас отсутствуют Попов и Беседин — важнейшие игроки. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет. Играет Динамо Киев против Барселоны. Я уверен, что мы сыграем хороший матч.

Это будет Барселона Кумана? Да, за три дня ничего не поменяешь. Новая Барселона не может быть. Играют те футболисты, которые готовы физически и здоровы. Всегда сложно что-то поменять, учитывая что Серхи был совершенно не готов. Решение уволить Кумана и взять Серхи было принято за час.

У нас сложный календарь игр в Лиге чемпионов. Сыграли дома вничью с Бенфикой, заслуживали победу. Затем два сложных выезда — в Мюнхен и Барселону. Сейчас вернулись домой. На выезде мы играли с боязнью, мы дали соперникам моменты из-за наших грубых ошибок. Я ребятам рассказал накануне, как в 2004 году приехала Барселона, дебютировал Месси. Шахтер выиграл со счетом 2:0 благодаря сумасшедшей отдаче, организации игры. Барселона тогда тоже переживала переходный период. Эта победа дала большой толчок в развитии Шахтера.

Должны завтра сделать все, чтобы добиться положительного результата. Верю и хочу от своих ребят завтра увидеть большую мотивацию", — сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.