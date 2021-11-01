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-
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-
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-
03 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
03 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Атлетико
-
03 ноября
22:00
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-
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-
03 ноября
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Луческу: Барселона без Пике и Агуэро? У Динамо отсутствуют Попов и Беседин — важнейшие игроки

01 ноября 2021

Мирча Луческу, фото getty images

Румынский тренер дал комментарий накануне матча против каталонцев.

Мирча Луческу дал комментарий перед поединком четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против Барселоны.

"Барселона — есть Барселона. Любой игрок, который приехал сюда — качественный футболист. У нас нет игрока с отступными миллиард, а у них есть. У нас хорошие, качественные футболисты. Завтра мы это увидим.

Отсутствие Пике и Агуэро? Это несущественно. То, что не будет Пике, компенсирует Эрик Гарсия, который также хорошо. Это будущее Барселоны. В то время как Агуэро не особо играл в последнее время. Нельзя сказать, что его отсутствие это проблема. У них есть Депай, который на данный момент их ударная сила. 

Естественно сказалось отсутствие Месси. С его уходом что-то потеряли в плане психологии. И у нас отсутствуют Попов и Беседин — важнейшие игроки. Отсутствие одного-двух игроков ничего не меняет. Играет Динамо Киев против Барселоны. Я уверен, что мы сыграем хороший матч.

Это будет Барселона Кумана? Да, за три дня ничего не поменяешь. Новая Барселона не может быть. Играют те футболисты, которые готовы физически и здоровы. Всегда сложно что-то поменять, учитывая что Серхи был совершенно не готов. Решение уволить Кумана и взять Серхи было принято за час.

У нас сложный календарь игр в Лиге чемпионов. Сыграли дома вничью с Бенфикой, заслуживали победу. Затем два сложных выезда — в Мюнхен и Барселону. Сейчас вернулись домой. На выезде мы играли с боязнью, мы дали соперникам моменты из-за наших грубых ошибок. Я ребятам рассказал накануне, как в 2004 году приехала Барселона, дебютировал Месси. Шахтер выиграл со счетом 2:0 благодаря сумасшедшей отдаче, организации игры. Барселона тогда тоже переживала переходный период. Эта победа дала большой толчок в развитии Шахтера.

Должны завтра сделать все, чтобы добиться положительного результата. Верю и хочу от своих ребят завтра увидеть большую мотивацию", — сказал Луческу на предматчевой пресс-конференции.

Матч Динамо – Барселона состоится в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 2 ноября, и начнется в 22:00. Следить за событиями этого поединка можно в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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